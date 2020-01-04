Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu
Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli ile birlikte önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı
Defne Samyeli, annesi ile mağazaları gezdi. Bir mağaza çıkışında muhabirleri karşısında gören Defne Samyeli, muhabirlere konuşmak istemediğini söylerken, "Annem çok hasta konuşmak istemiyorum" dedi.& ;
Kızının ilişkisi hakkında konuşmadı
Eren Talu'dan olan kızı Deren'in Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı ile yılbaşında birlikte eğlenmesi ve aşk yaşamaları sorulan Defne Samyeli, bu soruya cevap vermeyerek annesi ile birlikte arabasına bindi.