Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu

04.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:41

Defne Samyeli, annesi ile mağazaları gezdi. Bir mağaza çıkışında muhabirleri karşısında gören Defne Samyeli, muhabirlere konuşmak istemediğini söylerken, "Annem çok hasta konuşmak istemiyorum" dedi.& ;

Kızının ilişkisi hakkında konuşmadı

Eren Talu'dan olan kızı Deren'in Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı ile yılbaşında birlikte eğlenmesi ve aşk yaşamaları sorulan Defne Samyeli, bu soruya cevap vermeyerek annesi ile birlikte arabasına bindi.