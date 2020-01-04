Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu
Haberler » Magazin » Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu - Magazin

Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli ile birlikte önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

04.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:41
Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu

, annesi ile mağazaları gezdi. Bir mağaza çıkışında muhabirleri karşısında gören Defne Samyeli, muhabirlere konuşmak istemediğini söylerken, "Annem çok hasta konuşmak istemiyorum" dedi.& ;

Kızının ilişkisi hakkında konuşmadı

Eren Talu'dan olan kızı Deren'in Arzu-Ömer Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı ile yılbaşında birlikte eğlenmesi ve aşk yaşamaları sorulan Defne Samyeli, bu soruya cevap vermeyerek annesi ile birlikte arabasına bindi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler