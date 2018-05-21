Defne Samyeli ve Cem Yılmaz Aşkı Belgelendi
Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Birtanem" şarkısını söyleyerek aşkını haykırdı.
Arkadaşlarıyla Akatlar'da bulunan bir restoranda yemek yemeye gelen ikili, mekana Yılmaz'ın sarı renkteki cipiyle geldi. Yemek sonrası muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çiçeği burnunda çift, kaçmak yerine objektiflere poz verdi.
"DELİ GİBİ SEVERİM SENİ BEN"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazetecilerin "Hayırlı olsun ilişkiniz" sözlerine İmparator İbrahim Tatlıses'in "Birtanem" şarkısıyla karşılık verdi. Yılmaz, "Birtanem, deli gibi severim seni ben. Gözüm gibi severim seni ben. Bu başıma taç ederim birtanem" derken, Samyeli ise sadece gülümsemekle yetindi.
AŞKLARI BELGELENDİ
Ünlü komedyen, Samyeli ile Mercedes marka lüks cipine atlayıp yakın dostu Ozan Güven'in evine geçti. Günlerdir ilişkileriyle ilgili soruları geçiştiren çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.
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ee madem kabul edicekdiniz niye baştan o kadar atraksiyon yapıp kaçıp göçüyosunuz size normal şeyler halbuki bunlar sabah biriyle akşam ötekiyle olmak.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Başkası olsa sıkıntı. Bunlara serbest. Çorap değiştirir gibi sevgili değiştir. İyiki cennet iyiki cehennem var. Allah sorar hesabını. Şimdilik serbest. . . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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birbirlerinden heveslerini alsınlar hele, sonra tak sepeti koluna herkes kendi yoluna!Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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cem şid olum seninde sonun berbat aha yaz kenara veya duvaraCevap Yaz 3 Yayından Kaldır