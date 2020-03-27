Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama...
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Defne Samyeli, Magazin

Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama...

'İHTİLAFLI DURUM VAR'Ev sahibi, kira ödemediği gerekçesiyle Defne Samyeli'ne icra davası açtı.

27.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:08
Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama...

'İHTİLAFLI DURUM VAR'

Ev sahibi, kira ödemediği gerekçesiyle Defne Samyeli'ne icra davası açtı. Ünlü sunucu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaf belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda sorun çözülecektir."

'BANA DÖNMÜYOR'

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, ev sahibi olan iş adamı Yusuf Aras ise şu açıklamayı yaptı: "Aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Kontrat açık. Kendisiyle aylık 12.500 lira üzerinden anlaşma yaptık. Ancak bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Üstelik aylardır gönderdiğim notlara da geri dönmüyor."

Bu iddialar üzerine Defne Samyeli sessizliğini korumaya devam ediyor.

Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama...
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti: Anlaşmamız 12.500 lira ama...

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