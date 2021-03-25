Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi!

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Sandal ve müdahil Defne Samyeli'yi avukatları temsil etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Sandal ve müdahil Defne Samyeli'yi avukatları temsil etti.

Geçen celse verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil avukatı Ömer Eldem, Sandal'ın kitabında müvekkili Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını açıkça ifade ettiğini belirterek, "Bir ifadenin onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplum içindeki konumuna göre değişmektedir. Müvekkilim tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimizin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin bir kaç arkadaşlarıyla beraber göründükleri 1990'lı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne süren Kurban, müvekkilinin beraatini istedi.

Fotoğrafın mahkemeye sunulması üzerine tekrar söz alan müdahil Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "İkilinin 26 yıldır tanıştıklarını biz de söylüyoruz. Sanık avukatı, müvekkilinin fotoğraftaki tüm kadınlarla ilişki yaşadığını söylüyorsa bizim açımızdan sıkıntı yok." dedi.

Son sözlerin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Sandal'ın, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" adlı kitabında, Defne Samyeli'ye yönelik kullandığı ifadelerle "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a hakaret davası açmıştı... Mahkeme kararını verdi! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:10:35. #1.14#
title