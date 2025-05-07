Türk televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Defne Samyeli, uzun yıllardır sunuculuk, oyunculuk ve gazetecilik alanlarında gösterdiği başarılarla tanınıyor. Televizyon ekranlarından müzik sahnesine, gazetecilikten oyunculuğa kadar uzanan kariyeriyle sıkça gündeme gelen Samyeli hakkında en çok merak edilen konuların başında, Defne Samyeli kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Güzide Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul'da İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip nekaheti sonrası Türkiye'ye döndü. 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. 2010 yılında ATV'de yayımlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 tarihinde Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.

Defne Samyeli

DEFNE SAMYELİ EVLİ Mİ?

1995 yılında Eren Talu ile evlenen Samyeli'nin, bu evlilikten Deren ve Derin adında iki kızı bulunmaktadır. 2011 yılında boşanan çiftin ardından Samyeli, kariyerine odaklanarak medya ve sanat dünyasında etkili olmaya devam etmiştir.

DERİN TALU KİMDİR?

Derin Talu, 3 Eylül 2003 tarihinde New York'ta dünyaya gelmiştir. Annesi Defne Samyeli'nin sunuculuk ve oyunculuk geçmişiyle tanınması, babası Eren Talu'nun ise mimarlık alanında bilinen bir isim olması, Derin Talu'nun genç yaşta medya dünyasında öne çıkmasında etkili olmuştur.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Derin Talu, lise yıllarının ardından kariyer hedefleri doğrultusunda Los Angeles'a taşınmıştır. Oyunculuk ve modellik alanlarına ilgi duyan genç isim, ilk podyum deneyimini dünyaca ünlü tasarımcı Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yaşamıştır.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 19 Kasım 1996'da Las Vegas, Nevada, ABD'de doğmuş Türk manken ve oyuncudur. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise mimar Eren Talu'dur. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Los Angeles'ta sürdürmüştür.

Mankenlik kariyerine ünlü modacı Atıl Kutoğlu'nun defilesiyle adım atan Deren Talu, oyunculuk alanında da çalışmalar yapmıştır. 2020 yılında "Son Kale Hacıbey" adlı sinema filminde Fatıma karakterini canlandırmış, 2021'de "Akıncı" dizisinde Didem rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Ayrıca "Doğu" ve "Seversin" gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Deren Talu'nun, 2003 doğumlu Derin adında bir kız kardeşi bulunuyor. Aile kökenleri itibarıyla, büyük dedesi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'dir.