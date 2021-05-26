Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?
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Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilenler. Defne Samyeli hayatı ve biyografisi. Defne Samyeli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Defne Samyeli merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilen Defne Samyeli kimdir, Defne Samyeli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1972

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D Ana Haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D Ana Haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV Ana Haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.

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Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli? - Haberler
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