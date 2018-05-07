Defne Samyeli ile Aşk Yaşayan Cem Yılmaz'ın Kas Şovu Şaşırttı

Son dönemlerde Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşkına uğrattı.

SPOR SALONUNDAN KAS ŞOVU YAPTI

Geçtiğimiz yaz fazla kiloları ile magazin sayfalarını süsleyen Cem Yılmaz, sıkı bir diyete başlamış ve verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Kilo vermekle yetinmeyen ünlü komedyen, spor salonundan paylaştığı videoda adeta kas şovu yaptı.

"NUSRET'E DÖNDÜN İYİCE"

Kısa sürede 150 bine yakın izlenen videonun altına "Nusret'e döndün iyice" şeklinde yorumlar yapıldı.