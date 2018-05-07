Defne Samyeli ile Aşk Yaşayan Cem Yılmaz'ın Kas Şovu Şaşırttı
Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'yi evinde ağırlayan Cem Yılmaz'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Son dönemlerde Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşkına uğrattı.
SPOR SALONUNDAN KAS ŞOVU YAPTI
Geçtiğimiz yaz fazla kiloları ile magazin sayfalarını süsleyen Cem Yılmaz, sıkı bir diyete başlamış ve verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Kilo vermekle yetinmeyen ünlü komedyen, spor salonundan paylaştığı videoda adeta kas şovu yaptı.
"NUSRET'E DÖNDÜN İYİCE"
Kısa sürede 150 bine yakın izlenen videonun altına "Nusret'e döndün iyice" şeklinde yorumlar yapıldı.
YORUMLAR (5)
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Almamak lazım bazı proteinlerıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Defne numaranı arıyom ulaşamadım cemin evinde ne işin var kızım temizligemi gittinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam ünlü kolay gelmedi buralara sonuçta özgür bir ülkedeyiz istediği pozu verip istediği görgüsüzlüğü yapar sizde de o kadar para olsa sizde görgüsüz olursunuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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tam hırbo yaaa...sonradan görmeCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Morluk makyaj ofCevap Yaz 1 Yayından Kaldır