Defne Samyeli, Evinde Sabahladığı Cem Yılmaz'la Aşk Yaşadığını Yalanladı

Şu sıralar adı birçok isimle anılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam evinde Defne Samyeli'yi ağırladı. Ertesi gün öğlene kadar ünlü komedyenin evinde kalan Defne Samyeli, muhabirlerin "Cem Bey'le aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna "Arkadaşlar komik oluyorsunuz" yanıtını verdi.

DEFNE SAMYELİ-CEM YILMAZ AŞKI BELGELENDİ

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz birlikteliği sonunda belgelendi. Geceyi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Defne Samyeli, otomobilini ünlü komedyenin villasının otoparkına saklayıp evde olduğunu gizlemeye çalıştı.

Defne Samyeli Yılmaz'ın evinden çıkarken kaza yaptı.

"AÇIKLAMA BEKLİYORSUNUZ AMA.."

Öğle saatlerinde sırt çantası ile evden çıkan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ilgili sorulara "Benden açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama konuşmayacağım" yanıtını verdi.

"BİZİM EVDE MERCEDES TAMİRCİSİ VAR"

"Defne Samyeli'nin Mercedes arabası sizin garajınızda duruyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna da yanıt veren ünlü komedyen "Bizim evde Mercedes tamircisi var, arada arkadaşlarımız getirir arabasını bırakır tamire, yarın da Ozan Güven Mini Cooper'ını bırakacak" şeklinde konuştu.

Defne Samyeli'nin aracı Cem Yılmaz'ın önünde;