Defne Samyeli, Boynunda Morluk Olduğu İddialarına Ateş Püskürdü
Cem Yılmaz'ın evinde kalan Defne Samyeli, boynunda morluk olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayarak "Senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.
Adı bir süredir Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, önceki akşam Yılmaz'ın evinde kalmış, sabah ise evden çıkarken görüntülenmişti. Defne Samyeli, çıkan haberlere ilişkin sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı.
"HAYALİ MORLUKLAR ÜZERİNDEN..."
Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde: "Çocuk yaşta seçtiğim meslek dolayısıyla yıllardır göz önündeyim, magazin basınının merak ve ilgisini elbette anlıyorum. Ne var ki, yetişkin ve bekar bir kadın olarak hangi arkadaşımla ne şartlarda görüşüp, ne yaşadığım konusunda hiç kimseye bir açıklama yapmak, kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı tenzih ederek, hepsini aramızdaki saygılı mesafeyi her zaman yaptığımız gibi sevgi ve empatiyle korumaya davet ediyorum. Hayali morluklar üzerinden senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
Samyeli'nin yaptığı açıklama kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden çıkarken böyle görüntülenmişti;
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boynu böle olmuş. . . gerisini görses ağlarsuz laa. . . cem de amma baza kalmuş ya la. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tipe bak nelerle takılıyo şişko ve tipsizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zengin yaparsa zina reklam olur fakir yaparsa abaza olur dunyanın adaletiCevap Yaz 3 Yayından KaldırABAZAN: doru disen gardaş. .1 Yayından Kaldır
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bence cem başkan gençliğinden beri hastaydı buna anca boşta bulabildi ee onca yılların dolmuşluğu var morluk normall..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır