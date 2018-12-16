Defne Samyeli Başarılı Sahne Performansıyla Fırtına Gibi Esti

Eski sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, başarılı sahne performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

YILBAŞINDA ŞARKI SÖYLEYECEK

Eski sunucu ve oyuncu Defne Samyeli sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu İstanbul'da bir eğlence mekanında sahne alan Defne Samyeli sesi ve sahne performansıyla hayranlarını büyüledi. Defne Samyeli o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla da uzun süredir gündemde olan Defne Samyeli sahnedeki danslarıyla da büyük beğeni topladı. İskender Paydaş ve orkestrasıyla sahne alan Defne Samyeli önümüzdeki günlerde de bir alışveriş merkezinin yılbaşı festivalinde şarkı söyleyecek.

"BU ÖDÜLÜ GENÇLİĞİME KALDIRIYORUM"

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde esprileriyle kahkaha krizine sokmuştu. Cem Yılmaz, törende özel Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Cem Yılmaz aldığı ödülü Defne Samyeli'ye armağan etmişti. Cem Yılmaz ödülü aldıktan sonra konuşarak, "Bu sene Defne ile katıldığımız ödül törenlerinin ikincisi bu veteranlık vurgusu. Kızcağız da 'Çıtır bir sevgili buldum' diye düşünürken yaşlı, 25. yıl artık gidiyor demiş gibi oldu bu ödül. Defne'cim gençliğimize kaldırıyorum bu ödülü." ifadelerini kullanmıştı.