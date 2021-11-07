Defne Samyeli'nin transparan elbisesi olay oldu

Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da önceki akşam Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Samyeli'nin transparan siyah elbisesi olay oldu. İşte detaylar...

Gecenin açılışını yapan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, mekanda nostalji rüzgarları estirdi.

Gecenin assolisti Defne Samyeli (49) ise sahneye Raşit Bağzıbağlı imzalı iddialı elbisesiyle çıkarak hem güzelliği hem de sahne enerjisiyle konuklarını adeta büyüledi.

Gazino konseptiyle ilk kez sahne alan assolist Defne Samyeli; "Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi" diyerek heyecanını dile getirdi.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun...

Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.

Öte yandan konuklar arasında yer alan Derin Talu, annesi Defne Samyeli'yi en ön masada izleyerek gece boyunca eğlendi.

Kaynak: Snob Magazin