Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu fena yakalandı
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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu fena yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu fena yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu (18), önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda erkek arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi. İşte o kareler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sokak ortasında sevgilisiyle dakikalarca öpüşen Talu'nun bu halleri şaşkınlık yarattı.

Görüntülendiğini fark eden Talu, mekandan çıkarak hızlıca evinin yolunu tuttu.

Derin Talu'nun 18 yaşına girer girmez gecelere akması gözlerden kaçmadı.

Defne Samyeli'nin küçük kızının bu görüntüleri sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Deren ve Derin adında iki kızı olan Samyeli "Anne olmak benim tercihim değildi. Ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı! Şimdi bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun...

Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" diye konuşmuştu.

Derin Talu iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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