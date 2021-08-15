Defne Samyeli'den olay poz

Sosyal medyada paylaştığı bikinili karelerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Defne Samyeli, siyah bikinisilyle bunlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Defne Samyeli'den bikinili kare geldi. 49 yaşındaki sanatçı, düzgün fiziğiyle yine dikkat çekti. Siyah bikinisiyle göz dolduran Samyeli, kareye güvercin emojisi koydu. Sadece takip ettiği kişilerin yorum yapabildiği karede sanatçıya, iltifat mesajları geldi. Samyeli, binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin