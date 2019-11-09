Defne sabunu yerli ve yabancıların ilgi odağı

09.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:46

Hatay'a özgü defne ve zeytin yağından elde edilen, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinen Defne sabunu, yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de en çok Hatay'da yetiştirilen Defne, önce yağa sonrada sabuna dönüştürülüyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen Defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı sac ve deriyi koruyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen Defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer.

KOKUSU VE DOĞALLIĞIYLA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DEFNE SABUNUNA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

54 yıldır eşiyle birlikte defne sabunu yapan 70 yaşındaki Fuat Hadimoğulları, sabunun elde edilme sürecini şu şekilde anlatıyor.

"İlk başta Zeytinyağını içine koyup kazanı yakarız. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz"

Hadimoğulları, 54 yıldır hiçbir fire vermeden defne sabunu yaptıklarını belirterek, "Halkımız bu sabunun nasıl olduğunu görsün içine her madde koyulabilir ama en güzeli zeytinyağı ve defne yağıyla yapılan sabundur" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

Kaynak: İHA