Defne sabunu üreterek aile bütçelerine katkı sunacaklar
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Defne sabunu üreterek aile bütçelerine katkı sunacaklar

12.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:50
Defne sabunu üreterek aile bütçelerine katkı sunacaklar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü uygulamalı Defne Sabunu Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü uygulamalı Defne Sabunu Kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Defne sabunu üretiminin arttırılması ve ailelere gelir sağlanması maksadıyla açılan kurs ilgi görüyor. Kursiyerler defne sabunu yapımını uygulamalı olarak öğreniyorlar. Kadınlar, ürettikleri defne sabunlarını satıp aile bütçelerine katkı sunacak.

Kurs öğrenmeni Eda Kısadur, kursta gül desenli, sunumluk ve sıvı defne sabunu ürettiklerini belirterek, "Defne sabununun kilosu 80 ile 100 arası değişiyor. Dekoratif sabunlarda ise maliyet az olduğu için daha düşük bir fiyata verebiliyoruz" dedi.

Kurs öğrencisi Kezban İçer ise, "Kursta sabun yapmayı öğrendik. Defne sabunu yapımı ile ailelerimizin bütçesine katkıda bulunuyoruz" dedi. - HATAY

Defne sabunu üreterek aile bütçelerine katkı sunacaklar
Defne sabunu üreterek aile bütçelerine katkı sunacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:51:21. #1.14#
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