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Defne kalitesini garantileyen proje

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Defne kalitesini garantileyen proje

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, dünyada ihtiyacının yüzde 90'ını Türkiye'nin karşıladığı coğrafi işaret tescilli 'Türk Defnesi'nin kalitesini garanti altına almak için harekete geçti.

BURSA (İHA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, dünyada ihtiyacının yüzde 90'ını Türkiye'nin karşıladığı coğrafi işaret tescilli 'Türk Defnesi'nin kalitesini garanti altına almak için harekete geçti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa Teknik Üniversitesi Araştırma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Defne Islahı Projesi, Orman Genel Müdürlüğünce onaylandı. Proje kapsamında Mustafakemalpaşa ve Yalova'da kurulan defne ıslah bahçesinde 90 defne ailesinden 1080 fert yarışacak. En iyi gelişim gösteren ilk 30 defne fertlerinden elde edilecek çelik ve tohumlarla artık fidan üretilecek. OGM Bursa Bölge Müdürü Yalçın Akın'ın yürütücüsü olduğu proje ekibinde, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ünde yer aldığı 10 araştırmacı ve 2 uzman bulunuyor. Türkiye Defnesi'nde ilk olma özelliği taşıyan proje ile gelecekte Bursa fidanlığında verimli ve kaliteli defne fidanları üretilmesi hedefleniyor. - BURSA

Defne kalitesini garantileyen proje

Defne kalitesini garantileyen proje

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