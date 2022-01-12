Defne Belediyesi, bu konudaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi
Defne Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin yapımını tamamladı.
TESİS 30 ARALIK 2021'DE TAMAMLANMIŞTI
Geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için kolları sıvayan Defne yönetimi, 30 Aralık 2021 tarihinde yapımını tamamladığı çevre ve doğa dostu tesisi hizmete açtı.
Bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesiste kağıt, cam, plastik, metal, ahşap, atık pil, ömrünü tamamlamış lastik, elektrikli ve elektronik eşyalar geri dönüştürülerek doğaya kazandırılacak.
Vatandaşlar, ayrı depolama konteynerleri oluşturulan tesise atıklarını getirebilecek ya da Defne Belediyesini arayarak bulundukları yerden alınmasını talep edebilecek.
Defne Belediyesi yetkilileri, hizmete giren tesisin resmi açılışının da yakın zamanda yapılacağını ifade ederek vatandaşları geri dönüşüm konusunda hassas davranmaya davet etti.
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