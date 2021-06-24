Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı Çorum'da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı.

- Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı

ÇORUM - Çorum'da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırkdilim mevkiinde kaçak kazı yapan define avcıları, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukuru kapatmadı. Çukur içerisinde köpek olduğunu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden DKMP ekipleri talihsiz köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.

Merdiven ile çukura inen görevliler köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen köpek serbest bırakıldı.

Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı
Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Angela Merkel Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:57:18. #1.15#

title