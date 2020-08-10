Definecilerin hedefi olan tarihi Asar Köprüsü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya - Definecilerin hedefi olan tarihi Asar Köprüsü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya Roma döneminden günümüze ulaşan Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Asar Köprüsü, define avcılarının hedefi haline gelmesi nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

- Definecilerin hedefi olan tarihi Asar Köprüsü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

DENİZLİ - Roma döneminden günümüze ulaşan Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Asar Köprüsü, define avcılarının hedefi haline gelmesi nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dayılar köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki tarihi Asar Köprüsü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Roma döneminden kalan ve geçmişte Baharat Yolu üzerinde bulunarak birçok kentin birleşimini sağlarken günümüzde dahi Dayılar köyünün diğer köylerle kesişimini 5 sene öncesine kadar sağlıyordu. Altın bulma ümidi ile köprüyü kazan defineciler, oyuk açarak köprüyü kullanılamaz hale getirdi. Bunun sebebinin ise geçmişten gelen bir rivayete inanılmasıydı. Vatandaşlar köprünün bir an önce tadilat yapılıp, kullanılabilir hale getirilip definecilerin uzak tutulmasını istiyor.

Dayılar Köyünün vatandaşlarından İbrahim Varol; "Köprü definecilerin tahribatı altında ve yıkılmak üzere olan bir köprü. Bu köprünün e kısa zamanda tadilat yapılmasını istiyoruz. Bu köprü çok geçmişe dayandığı için tarihi eser niteliğinde. Köprünü yapılması için muhtarımız Kültür Bakanlığına başvuru yaptı. Kültür bakanlığının yazdığı yazı, siz bunu karayollarına başvurun. Karayollarına olmayan bir yerde olduğu için biz Kültür Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz. Köprü 5-6 tane köyü birbirine birleştiren Dayılar köyünün o dönemde Çal'la bağlantısını kuran ve o köylerin Baklan, İcikli, Şenyayla, Demirci köy gibi bağlantıyı sağlayan tek köprü. Baharat Yolu'nun esas geçişi Kayı pazarına giden yoldur" dedi.

Bir rivayetten dolayı definecilerin kazı yaptığını söyleyen Varol; "Bir rivayettir bu köprüyü yapan bir hatun ya sağındadır ya solunda bir teneke altın sözüne yapılan bir şey. Halbuki bu köprüyü yapan adam altını koysa, biri götürür zaten. Onu kimseye bırakmaz ve bu rivayete göre kazıyorlar bizim düşüncemiz" diye konuştu.

"Kısa bir süre sonra yoğun bir sel veya su gelirse köprümüz yıkılabilir"

Doğal bir afet olursa köprünün yıkılabileceğini söyleyen Dayılar Köyü Muhtarı Eyüp Konar; "Bizim Asar köprüsü diye geçen Roma Dönemi'ne ait köprümüz yıllardır definecilerden dolayı talan oluyor. Bunu bir çok yetkili kurumada bildirdik ama şuan bir yetkililerden yardım ve ayağa kaldırmak için herhangi bir çalışma yapılmadı. Kısa bir süre sonra yoğun bir sel veya su gelirse köprümüz yıkılabilir. Bu köprü şuanda dört köyü birbirine bağlıyor.

"Definecilerin verdiği hasardan dolayı şuanda köprü kullanılamaz hale geldi"

Aşağıseyit, Sapçılar, Savlan ve Dayılar mahallesi olmak üzere bu yolu aktif halde kullanıyorduk. Ama 4-5 senedir definecilerin verdiği hasardan dolayı şuanda köprü kullanılamaz hale geldi. İnşallah tek temennimiz en kısa zamanda tadilatı yapılıp, tekrar bütün köylerimizin arasına geçiş güzergahı olarak kullanabiliriz" sözlerini söyledi.

Kaynak: İHA