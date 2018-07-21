Gaziantep'te Genç Kadın, Definecilerden Kurtardığı 2 Asırlık Mağarayı Kafeye Çevirdi

Gaziantep'te, ev hanımı Aynur Zorkirişci, 150 yıllık Antep evi restore ederek otele, evin altında bulunan ve yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağarayı ise kafeye çevirdi.

DEFİNE AVCILARININ HEDEFİNDE OLAN BİNAYI TAHRİBATTAN KURTARDI



Gaziantepli kadın girişimci Aynur Zorkirişci, çocukluk hayali olan Antep evlerinden birini restore etmek amacıyla satın almıştı. Eyüpoğlu Mahallesi'nde bulunan 150 yıllık Antep evinin define avcılarının hedefinde olan binayı tahribattan kurtaran girişimci ev hanımı, yaklaşık 40 ay önce binayı restore çalışmalarına başlamıştı.

BAHÇEDEKİ TOPRAĞI KAZAKEN MAĞARANIN GİRİŞİNİ BULDU

Uzun süren restorasyon işlemlerinin ardından harabe olan ev butik otel haline getirilerek turizme kazandırıldı.

Kulaktan kulağa dolaşan rivayetler üzerine evin altında olduğu söylenen mağarayı araştıran Aynur Zorkirişci'nin oğlu Cengiz Zorkirişci ile birlikte, bahçedeki toprağı kazarken mağaranın girişini bulmuştu.

2 ASIRLIK MAĞARA, KAFE OLDU

Yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağaranın sarnıç olarak kullanıldığı tahmin edilirken, günümüzde kafe olarak otel içerisinde hizmet vermeye başladı. Bahçeyi ve mağarayı ise yöresel yemek ve eşyaların tanıtılıp, sunulduğu bir mekan haline getirmeyi planlayan Zorkirişçi, otelin 8 oda ve 20 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

RESTORASYONU TAM 40 AY SÜRDÜ

Zorkirişçi, " Hayallerim bir süre sonra gerçek oldu. Aldığım zaman çok harabe ve çok kötü bir haldeydi. Bir şeyler başarmaya çalıştık ve burası 16 yataklı bir butik otel haline geldi. Buranın restorasyonu tam 40 ay sürdü. Bebekler bile 40 haftada doğarken burası 40 ay sürdü ve çok yordu. Bu süreçte çok engellere takıldık tescilli bir bina olduğu için çok sıkıntı zamanlarımız oldu ama yine de Belediye ve diğer kurumların destekleri ile rahat bir süreç olarak bitirdik" dedi

"GEÇMİŞTE SARNIÇ OLARAK KULLANILMIŞ"

Otel içersinde bulunan mağaranın geçmişte sarnıç olarak kullanıldığını vurgulayan Zorkirişçi, "Mağaranın bilgisini ise, bu evin sahiplerinden öğrendik. Geçmişine dair bahsettiler. Ondan dolayı bir uç bulduk ve yapmaya karar verdik. Açalım ne göreceğiz dedik. Açtık ve böyle güzel bir yeri turizme kazandırdık. Aslında geçmişte sarnıçmış burası sonradan kapatılmış. Bizde insan gücü ile 40 traktör enkaz çıkararak bu mağaraya ulaştık. Mağarayı kafe yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu

"BÖLGENİN TAMAMEN MAĞARA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Butik otel yapılan bölgenin tamamının alt kısmında mağara olduğunun söylendiğini belirten Zorkirişçi," Bundan sonraki hedefimiz turizme güzel bir şey kazandırdığımız için artık insan kazanmak ve insan tanımak istiyoruz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak ve iz bırakmak istiyoruz. Hedefimiz ticari kazançtan çok insanlar memnuniyet ile ayrılsın istiyoruz. Zamanla geliştirmek istiyorum. Zamana bırakmak lazım çünkü bu bölgenin altının tamamen mağara olduğu söylenir" diye konuştu.

MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Öte yandan turizme kazandırılan binada antep yemekleri ile misafirleri beklediğini söyleyen Aynur Zorkirişçi, çeşitli hizmetler verdiği otelinde Gaziantep'e gelecek misafirlerini bekliyor.