Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı - Haberler
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Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı

Gaziantep'te definecilerin açtığı yaklaşık 10 metrelik çukura düşen 2 tilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te definecilerin açtığı yaklaşık 10 metrelik çukura düşen 2 tilki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Taşlı Mahallesinde defineciler tarafından kazılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya 2 tilki düştü. Tilkilerin çukura düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2 tilkiyi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından düştükleri çukurdan çıkardı. Kurtarılan tilkiler ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı. - GAZİANTEP

Definecilerin açtığı çukura düşen 2 tilkiyi belediye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, İtfaiye, Yerel, Haber

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