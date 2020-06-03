Defineciler, Türk Kaya Yazıtları ve kaya mezarlarını talan etti
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Defineciler, Türk Kaya Yazıtları ve kaya mezarlarını talan etti

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki Runik Türk Kaya Yazıt ve Tamga'ları ile kaya mezarları, defineciler tarafından talan edildi.

Defineciler, Türk Kaya Yazıtları ve kaya mezarlarını talan etti
03.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:00
SAMSUN'un Salıpazarı ilçesindeki Runik Türk Kaya Yazıt ve Tamga'ları ile kaya mezarları, defineciler tarafından talan edildi. Kaya mezarlarında altın aramak için kazı yapan defineciler, tarihi alanda büyük tahribata yol açtı.

Salıpazarı ilçesine bağlı Albat Mahallesi'nde yer alan Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 15 Temmuz 2010 tarihinde sit alanı ilan edilen Runik Türk Kaya Yazıt ve Tamga'ları, Türk tarihine ışık tutuyor. Koruma altındaki alanda altın aramak için kazı yaptığı değerlendirilen defineciler, tarihi alanı da talan etti. 

'GEÇMİŞİNE HOR BAKAN GELECEĞİNE KÖR BAKAR''Türkler, Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yerleşmiştir' bilgisinin, gün yüzüne çıkarılan yazıtlar ile değiştiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, bu yazıtların Türk tarihi için çok önemli olduğunu vurguladı. Tellioğlu, yazıtların üzerinde yer alan dağ keçisi motifi ve insanların günahsız olarak göğe yükseldiğini gösteren motiflerin, Türkleri temsil ettiğini vurguladı. Tarihe ışık tutan yazıtların, defineciler tarafından kazılmasına da tepki gösteren Tellioğlu, "Geçmişine hor bakan, geleceğine kör bakar. Ne yazık ki tarihi eserlerimizi sahiplenemiyoruz" dedi.'TÜRKLER, MALAZGİRT SAVAŞI'NDAN ÖNCE ANADOLU'YA GELDİ'Anadolu'ya, Türk yerleşiminin Malazgirt Savaşı veya Selçuklularla başlatan tarih görüşünün büyük ölçüde değişmeye başladığını belirten Prof. Dr. Tellioğlu, "Çünkü 30 yıldır bizim elimize geçen bilgi ve belgeler bu görüşlerin de değişmesini sağladı. Gün yüzüne çıkan yapılar, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da ve Karadeniz Bölgesi'nde Türk yerleşiminin, Malazgirt Savaşı'ndan yaklaşık bin 700 yıl önce olduğunu gösteriyor. İşte bunlardan bir tanesi de Salıpazarı ilçesinde gün yüzüne çıkarılan eserlerdir. Aslında sadece Salıpazarı ilçesinde de değil Ordu ve Artvin'de de buna benzer yazıtlar bulundu. Mesela en son Ordu'da yol yapım çalışmaları sırasında İskitlere ait bir balbal bulundu ve bu balbal, Ordu Müzesi'nde sergileniyor. Yine Ordu'nun Mesudiye ilçesinde de yazıtlar bulundu. Bu eserler Türklerin, Karadeniz Bölgesi'ne Malazgirt Savaşı'ndan bin 700 yıl önce yani Hz. İsa doğmadan yaklaşık 700 yıl önce geldiğini gösteriyor. Tarihçiler, zaman zaman yanıltabilir ancak arkeolojik buluntular, sizi asla yanıltmaz. Salıpazarı'ndaki yazıtlar da öyledir. Kaya resimlerinin üzerindeki motifleri görünce herkes bu figürlerin Türklere ait olduğunu düşünür. İnsanların, günahsız olarak göğe yükseldiğini gösteren motifler var. Yine aynı şekilde dağ keçisi motifi vardır. İşte bu buluntular, Türklerin bilinenden çok daha önce Anadolu'ya geldiğini gösteriyor" diye konuştu.'TARİHİ ESERLERİMİZ BAKIMA MUHTAÇ HALDE'

Kaya mezarlarının ve yazıtların olduğu alanın defineciler tarafından kazılmasına tepki gösteren Tellioğlu, "Bununla ilgili çok güzel bir atasözümüz var. Geçmişine hor bakan, geleceğine kör bakar. Biz de geçmişimize hor bakıyoruz ve tarihi eserlerimizi sahiplenemiyoruz. Bu tür buluntular başka yerlerde olsa çok iyi restore edilirdi ve korunurdu. Ancak maalesef biz koruyamıyoruz. Aslında sadece eski çağlarda olan buluntular değil, Orta ve Yeni Çağ'a ait eserlerimiz bile şu an bakıma muhtaç haldedir" ifadelerini kullandı.


- Samsun

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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