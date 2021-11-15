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Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde defineciler; tarihi kaynar su kuyusunun etrafı iş makinesi yardımıyla kazarak tahrip etti.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza İlçesinde defineciler; tarihi kaynar su kuyusunun etrafı iş makinesi yardımıyla kazarak tahrip etti. Olayla ilgili Tomarza Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atıksu Artıma Tesisine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan kaynar su kuyusu olarak bilinen kuyunun çevresi; iddiaya göre defineciler tarafından yaklaşık 2 metre çapında ve yaklaşık 3 metre derinliğinde kazıldı. Açılan çukurun büyük ihtimalle iş makinesi yardımıyla açıldığını iddia eden vatandaşlar, kazı esnasında tarihi su kuyusuna da zarar verildiğini söyledi.

İlçede izinsiz kazı yaparak define arayan kişi ya da kişilerin bulunmasına yönelik Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Harekete geçen Tomarza İlçe Jandarma ekipleri olay mahalline giderek inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından çukurun Tomarza Belediyesi ekipleri tarafından kapatılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti

Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti

Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti

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