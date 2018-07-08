Defineciler metruk binaları mesken tuttu

Sivas'ta metruk binalarda defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

SİVAS - Sivas'ta metruk binalarda defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Sivas'ta Kaleardı Mahallesi'nde bulunan ve tarihi olduğu düşünülen metruk binalar definecilerin uğrak yeri oluyor. Defineciler geceleri metruk binalara girip binaların içerisinde kazı yaparak define arıyor. Kaleardı Mahallesi'nde bulunan eski ve metruk bir binada, definecilerden geride kalan 2 metrelik bir çukur ve küp parçaları oldu. Definecilerden rahatsız olan mahalle sakinleri konuyla ilgili önlem alınmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Delibaş, metruk binadan sürekli kazı gürültüleri duyduklarını belirterek,"Ben Kaleardı Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim evimiz yan tarafta sürekli bu evden gürültü geliyordu. Gürültünün sebebine baktık bir şey göremedik. Polisi aradık. Geldiler kazı yapıldığını öğrendik. Polisler burayı bastı. Birkaç kişiyi yakalamaya çalıştılar. Kaçtıkları için yakalanmadılar. Biz de daha sonra gelip baktık. Evde 5-6 oda var ama sadece bir odayı kazmışlar. Özellikle bu odayı kazmışlar. Yaklaşık bir kamyona yakın kum çıkarmışlar. Geride derin bir çukur ve kırık küp parçaları bırakmışlar. Değişik şekillerde taşlar var. Çok eskiden bu evde Ermeniler oturuyormuş. Sonradan onlar gittikten sonra başka insanlar gelip oturmuşlar. Şuan ev yıkık bir durumda. Eve girip çıkanın haddi hesabı yok. Güvenli bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Eve madde bağımlıları girince evi mahvettiler. Defineciler rahatsızlık veriyor. Buralarda küçük çocuklar geziyor. Son zamanlarda kaybolan küçük çocukların başına gelen olayları duyuyoruz. Böyle 3 metrelik çukurda her şey olabilir." şeklinde konuştu.