Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
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Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | 3. Sayfa

Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarları delik deşik edildi Antalya'da yöre halkı tarafından Hisarcık Kalesi olarak bilinen bölgedeki tarihi eserler, define avcıları tarafından tahrip ediliyor.

Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor

Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarları delik deşik edildi

ANTALYA - Antalya'da yöre halkı tarafından Hisarcık Kalesi olarak bilinen bölgedeki tarihi eserler, define avcıları tarafından tahrip ediliyor. Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede defineciler beton deliciler kullanıp dinamitle patlatarak tarihi yok ediyor. Bölgede Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından inceleme yapılırken, örenyerine bekçi görevlendirilmesi durumunda tahribatın önüne geçilebileceği bildirildi.

Manavgat'a bağlı eski adıyla Avason yeni adıyla Yaylaalan mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yöre halkı tarafından Hisarcık Kalesi olarak bilinen bölgedeki tarihi eserler, define avcıları tarafından tahrip ediliyor. Bugüne kadar detaylı çalışmalar yapılmadığı için adı bilinmeyen örenyerinde metropol alanı (mezarlık), Sarnıç, kahraman mezarları gibi Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunuyor.

Başta kaya mezarları olmak üzere örenyerinde bulunan tarihi eserlerin büyük bölümü defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda. Defineciler, başta beton delici kullanmak ve dinamit patlatmak suretiyle eserlere zarar verirken, bazı bölgelerde yerdeki mozaiklerin sökülerek tahrip edildiği gözlendi. Hatta, bazı yerlerde dinamit lokumu yerleştirmek için delindiği yerler, karotlama suretiyle açılmış yerler, dinamit patlatmak amacıyla döşenmiş kabloları görmek mümkün.

Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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