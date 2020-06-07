Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı
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Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı

Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, N.B.'ye ait arazide kazı yapan kimliği belirsiz kişiler kendilerini fark eden mahalleliye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (KASKİ) geldiklerini söyledi.

Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı
07.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:42

Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı

 

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, N.B.'ye ait arazide kazı yapan kimliği belirsiz kişiler kendilerini fark eden mahalleliye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (KASKİ) geldiklerini söyledi. N.B.'nin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çukurun defineciler tarafından açıldığını belirledi.Olay, geçen hafta İncesu Karahöyük Mahallesi Karaca mevkiinde N.B.'ye ait arazide meydana geldi. Mahalleli, arazide kimliği belirsiz kişilerin kazı yaptığını görerek, yanlarına gitti. Kazı yapanlar, KASKİ'den gelip çalışma yaptıklarını ve açılan çukurun kapatılmamasını söyleyerek, bölgeden ayrıldı. Aradan bir kaç gün geçmesine rağmen araziye kimsenin gelmemesi üzerine şüphelenen vatandaşlar N.B.'yi aradı. N.B. de KASKİ'ye dilekçe ile başvurup, açılan çukurun kapatılmasını istedi. KASKİ ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çukurun KASKİ çalışanları tarafından değil defineciler tarafından kazıldığı tespit edildi.'ÇUKURUN DEFİNECİLER TARAFINDAN AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ'KASKİ sorumlusu Mustafa Karasu, zaman zaman definecilerin bölgede bu tür kazılar yaptıklarını ve vatandaşların şüphelenmemesi için Büyükşehir Belediyesi'ne, bazen de kendi kurumlarının üzerine attığını söyledi. Karasu, "Vatandaşın şikayeti üzerine bu bölgede açılan yaklaşık 4 metre çukurla ilgili olarak bölgeye intikal ettik. Vatandaş şikayetinde çukurun KASKİ tarafından açıldığını öğrendiğini söyledi. Burada yaptığımız incelemede, KASKİ ekibinin herhangi bir çalışma yapmadığı, çukurun defineciler tarafından açıldığı tarafımızca tespit edildi. Biz, yine KASKİ olarak, insanlar ya da hayvanların çukura düşerek mağdur olmaması için, çukuru kapatmak üzere tekrar bölgeye geldik" dedi.

Araziye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evde yaşayan mahalle halkından Saadettin Aflaz da, bölgede tarihi kalıntılar olduğu için definecilerin zaman zaman kaçak kazı yaptıklarını söyledi. Aflaz, "Bu çukur KASKİ'nin açtığı çukura benzemiyor ki, daha üzerinde kazma izleri duruyor. Defineciler buldukları yeri kazıyor" diye konuştu. Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yapan definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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