Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, N.B.'ye ait arazide kazı yapan kimliği belirsiz kişiler kendilerini fark eden mahalleliye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (KASKİ) geldiklerini söyledi.

Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı
07.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:08

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, N.B.'ye ait arazide kazı yapan kimliği belirsiz kişiler kendilerini fark eden mahalleliye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (KASKİ) geldiklerini söyledi. N.B.'nin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çukurun defineciler tarafından açıldığını belirledi.

Olay, geçen hafta İncesu Karahöyük Mahallesi Karaca mevkiinde N.B.'ye ait arazide meydana geldi. Mahalleli, arazide kimliği belirsiz kişilerin kazı yaptığını görerek, yanlarına gitti. Kazı yapanlar, KASKİ'den gelip çalışma yaptıklarını ve açılan çukurun kapatılmamasını söyleyerek, bölgeden ayrıldı. Aradan bir kaç gün geçmesine rağmen araziye kimsenin gelmemesi üzerine şüphelenen vatandaşlar N.B.'yi aradı. N.B. de KASKİ'ye dilekçe ile başvurup, açılan çukurun kapatılmasını istedi. KASKİ ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çukurun KASKİ çalışanları tarafından değil defineciler tarafından kazıldığı tespit edildi.

'ÇUKURUN DEFİNECİLER TARAFINDAN AÇILDIĞI TESPİT EDİLDİ'KASKİ sorumlusu Mustafa Karasu, zaman zaman definecilerin bölgede bu tür kazılar yaptıklarını ve vatandaşların şüphelenmemesi için Büyükşehir Belediyesi'ne, bazen de kendi kurumlarının üzerine attığını söyledi. Karasu, "Vatandaşın şikayeti üzerine bu bölgede açılan yaklaşık 4 metre çukurla ilgili olarak bölgeye intikal ettik. Vatandaş şikayetinde çukurun KASKİ tarafından açıldığını öğrendiğini söyledi. Burada yaptığımız incelemede, KASKİ ekibinin herhangi bir çalışma yapmadığı, çukurun defineciler tarafından açıldığı tarafımızca tespit edildi. Biz, yine KASKİ olarak, insanlar ya da hayvanların çukura düşerek mağdur olmaması için, çukuru kapatmak üzere tekrar bölgeye geldik" dedi.Araziye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evde yaşayan mahalle halkından Saadettin Aflaz da, bölgede tarihi kalıntılar olduğu için definecilerin zaman zaman kaçak kazı yaptıklarını söyledi. Aflaz, "Bu çukur KASKİ'nin açtığı çukura benzemiyor ki, daha üzerinde kazma izleri duruyor. Defineciler buldukları yeri kazıyor" diye konuştu. Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yapan definecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ebru Şallı Fatma Girik Acun Ilıcalı
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Defineciler, belediyeden geldiklerini söyleyerek kaçak kazı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:08:05. #1.14#
title