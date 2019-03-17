Define Tünelinde Mahsur Kaldılar - İstanbul

Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'si zehirlenerek mahsur kaldı.

Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

Bu arada olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA