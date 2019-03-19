Define Tünelinde Mahsur Kalanları Kurtarma Çalışmaları

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik ekip, İstanbul'un Silivri ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kalması üzerine, TTK Merkez Tahlisiye istasyonunda toplanan tahlisiye ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Başmühendis, tekniker, cihaz bakımcı ve 4 madencinin yanı sıra şube müdür vekili ile daire başkanından oluşan ekip, malzemelerini araçlara yükleyerek minibüsle Silivri'ye hareket etti.

Olay

Gümüşyaka Mahallesi'ndeki olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtilmişti.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğünü ifade ederek, "İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak. Güvenli ortam olduktan sonra giriş olacak. Kazılar devam ediyor, içerideki gazın da dışarıya çıkması gerekiyor." bilgisini vermişti.

Kaynak: AA