Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor
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Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor

28.02.2021 09:10 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:14
Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor

Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir antika mağazasında satılan madeni paralar, yoğun ilgi görüyor.

Define sandığındaki madeni paralar ilgi görüyor

 ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'ndeki bir antika mağazasında satılan madeni paralar, yoğun ilgi görüyor. Mağazada define sandıklarına doldurularak satışa sunulanlar arasında 50 yılı geride bırakan 1 liralardan 2,5 liraya, 40 yıl önce kullanılan 1 sentlerden 0,5 rubleye, farklı devletlere ait koleksiyon parçası madeni paralar yer alıyor.

Yılda binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Kaleiçi'nde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kızılkaya Antika Mağazası'nda, yıllara meydan okuyan metal paralar ilgi odağı oluyor. Koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği madeni paralar, sandıklarda saklanıyor. Kimileri de yeni koleksiyon yapma hazırlığında olanlara özel kılıflar içinde set halinde satılıyor.

'EŞŞİZ BİR ARŞİV'

Antika evi sahibi Mustafa Kızılkaya, dünyanın dört bir yanından topladığı madeni paraları, yerli ve yabancı koleksiyonerler için bir araya getirdiğini söyledi. 200 bin adedin üzerinde madeni para sahibi olduğunu, bir o kadar da kağıt para bulunduğunu aktaran Mustafa Kızılkaya, "Tamamı koleksiyon parçası olan madeni paraları görsellik amacıyla define sandığı içine doldurdum. Bu sandıkta 1946 basımı liradan, farklı ülkelere ait eski paralara, binlerce metal para bulunuyor. Buraya gelen koleksiyonerler tek tek sandık içindeki paraları inceleyerek kendilerinde olmayanları alıyorlar. Çok nadir bulunanlar ise özel koleksiyon kitaplarının içinde teşhir ediliyor. Buradaki paraları köy köy, ilçe ilçe gezerek bir araya getirdim. Çok büyük emek ve zahmet var. Koleksiyonerler için eşsiz bir arşiv" diye konuştu.

Metal paraların nadirliğine göre fiyatlandırıldığını anlatan Kızılkaya, "1980 ila 2000 yılları arasındaki liralar 10 TL ile 500 TL arasında, 1930 yılından 1980 yılı arası olanlar 10 ile 1000 TL arasında satılabiliyor. Turistlerin de burada uzun uzun zaman geçirip, ülkelerine özgü metal paraları aradıkları oluyor. Bulanlar sırf ülkesinde arkadaşlarına göstermek için alıp gidiyor" diye konuştu.

Metal para koleksiyoneri olduğunu söyleyen Betül Kubatlar, sık sık gelip madeni para sandığında koleksiyonunda olmayan para aradığını belirtti. Madeni para koleksiyonu yapmanın farklılığını anlatan Kubatlar, "Benim koleksiyonum 300 parçadan oluşuyor. Tamamı Türk madeni parası. Farklı ülkelere ait madeni paraları aramıyorum" dedi.

Antika mağazası, aynı zamanda geçen günlerde Jason Statham'ın başrolünü oynadığı 'Five Eyes' filmi için de sete çevrilerek filmin birkaç dakikalık kısmına ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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