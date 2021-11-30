DEFİNE KAZISINDA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA - Haberler
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DEFİNE KAZISINDA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kaçak define arayan 3 kişi, kuyu kazarken jandarmaya tarafından yakalandı.

SAMSUN'da kaçak define arayan 3 kişi, kuyu kazarken jandarmaya tarafından yakalandı. Jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi kazı aletleriyle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Salıpazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, Yayla Mahallesi'nde bir adreste izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Bölgeye giden ekipler, define arayan Ü.M. (63), Ş.A. (58) ve Ç.Y.?yi (55), kurdukları sistemle beraber kuyunun içinde yakaladı. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

DEFİNE KAZISINDA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

DEFİNE KAZISINDA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

DEFİNE KAZISINDA YAKALANAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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