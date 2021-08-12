DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR
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DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde define bulmayı umut edenler 3 metre derinliğinde çukur kazdı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde define bulmayı umut edenler 3 metre derinliğinde çukur kazdı. Polis incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Darıca eski mezarlığında, eski mezarların bulunduğu alanda defineciler çukur kazdı. Define bulmayı umut edenler, gece 3 metre derinliğinde çukur kazarken, mezarlık görevlileri önceki gün durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemenin ardından çukur tehlike yaratmaması için toprakla dolduruldu.

Mezarlık çalışanları, çanta ile mezarlığa gelen kişilerin görüldüğünü, çantada dedektör ve aletlerin olabileceğini düşündüklerini belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR
DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR
DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR
DEFİNE İÇİN MEZARLIKTA 3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR AÇTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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