Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu - Haberler
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Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu.

Olay, Demirciler köyü Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Kazılmış bir mezarın içine düşen yavru köpekleri gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde 1 köpek sağ olarak kurtarılırken, 8 yavru köpeğin ise telef olduğu belirlendi. Sağ çıkartılan yavru köpek itfaiye ekiplerince tedavi için veteriner hekime teslim edildi. - KOCAELİ

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

Define için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek telef oldu

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