Define avcısı 5 şüpheli yakalandı
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Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Define avcısı 5 şüpheli yakalandı Gaziantep'te bir ikamette kaçak kazı yaparak define arayan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir
Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir

Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ikamette kaçak kazı yaparak define arayan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesinde bir ikamette kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olay yerinde yapılan aramada 1 adet el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Define avcısı 5 şüpheli yakalandı
Define avcısı 5 şüpheli yakalandı
Define avcısı 5 şüpheli yakalandı
Define avcısı 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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