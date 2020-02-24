Define avcılarının polisleri şaşkına çeviren yöntemi

24.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:30

Denizli'de kaçak kazı yapan define avcılarının kurdukları asansör sistemi baskın yapan polisleri bile şaşkına çevirdi. Olayda, polislerin geldiğini fark eden define avcıları açtıkları çukuru bırakarak kaçtı.



Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Bölgeye gittiklerinde kaçak kazı için açılan çukurla karşılaşan ekipler içeri girdiklerinde ise büyük bir şok yaşadı. Polis, define aramak için kazılan çukura kurulan asansör sistemini görünce şaşkına döndü. Operasyonda kazı alanındaki çukurdan çıkan suyun tahliyesini sağlayan 1 adet hidrofor ve 3 adet kazı yapımında kullanılan alet ve farklı ebatlarda kablo, ip türünden kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.



Öte yandan, yakalanacaklarını anlayan define avcılarının ise polisi gözetlediği ve geldiklerini anlayınca kazıda kullandıkları malzemeleri de arkalarında bırakarak kaçtıkları öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA