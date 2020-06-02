Define avcıları yerin 35 metre altına indi
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Define avcıları yerin 35 metre altına indi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda gece vakti kazı yaparak define arayan ve 35 metre yerin altına inen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Define avcıları yerin 35 metre altına indi
02.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:35

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda gece vakti kazı yaparak define arayan ve 35 metre yerin altına inen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi Yemişen mevki'inde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli define avcısı gece saatlerinde kazı yapıyordu. Yine geç saatlerde ormanlık bölgede kazı yaptıkları alana giden O.G. ve S.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yapılan incelemelerde definecilerin yaklaşık 35 metre derinliğinde, tabanda ise 4 metre genişliğinde tünel kazdıkları belirlendi. Tünelin 3 aylık çalışma sonucu kazıldığı öğrenildi. Definecilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hava hortumu ve kazı aletlerine de el konuldu.

(Ali Yıldırım/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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