Define avcıları suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Define avcıları suçüstü yakalandı

Define avcıları suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda; M.K. (31), G.K. (45) ve M.K. (35) isimli şahıslar izinsiz kazı yaptığı esnada; 4 adet dedektör, 1 adet el yapımı ruhsatsız 9 mm tabanca, 15 adet 9 mm fişek, 1 adet boş şarjör, adet dedektörlere ait şarj aleti, 1 adet cep çakısı, 1 adet sayrox marka dedektöre bağlanabilen kulaklık, 1 adet nokta makro marka dedektöre bağlanabilen kulaklık, 1 adet keser, 1 adet pala bıçak, 1 adet levye, 2 adet murç, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet nokta makro marka metalik kürek, 3 adet tornavida, 3 adet pil, 1 adet gplus 11 marka kontrol paneli (altın-gümüş-bronz madeni ayırt etmek için), 1 adet gplus 11 marka alan tarama cihazı ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından yakalan şüpheliler hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kavgalı olduğu gelinini kurşun yağmuruna tutan kayınpeder intihara kalkıştı
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Ziya Selçuk Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Define avcıları suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:17:53. #1.14#

title