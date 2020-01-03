Define avcıları suçüstü yakalandı
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Define avcıları suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.

03.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:59
Define avcıları suçüstü yakalandı

'nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.


Kırklareli'nin İlçesine bağlı Köyü Meleşkoru mevki'inde bulunan 1. Derece Sit Alanı içerisinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi faaliyetleri sırasında M.Ç., R.Ş., F.Ç. ve H.E. isimli şahısların ellerinde dedektör ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olayda kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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