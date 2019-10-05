Define avcıları suçüstü yakalandı

05.10.2019 18:11

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan'a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu. Suçüstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA