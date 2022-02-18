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Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Define avcıları saklandıkları ağaçlık alanda yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan ve jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 4 şahıs saklandıkları ağaçların arkasında yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan ve jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 4 şahıs saklandıkları ağaçların arkasında yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yukarıkurudere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge şüpheli bir araç bulunduğu ihbarını alan ekipler olay yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemede kaçak kazı yapıldığını tespit eden ve kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahısları fark eden ekipler ardından şüphelilerin peşine düştü. Jandarma ekipleri kısa bir araştırmanın ardından ağaçlık alana saklanan ve isimlerinin M.Ü., S.R.G., R.Ö. ve A.R.K., isimli şahıslar olduğunu tespit ettikleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan incelemede ise kazma, kürek, keser ve el dektörü ele geçirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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