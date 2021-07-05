Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
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Define avcıları mezarlıkları tahrip etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Define avcıları mezarlıkları tahrip etti Elazığ'da kimliği belirlenemeyen bir grup, define aramak için girdikleri mezarlıkları tahrip etti.

Define avcıları mezarlıkları tahrip etti

ELAZIĞ - Elazığ'da kimliği belirlenemeyen bir grup, define aramak için girdikleri mezarlıkları tahrip etti. Vatandaşlar, şahısların yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Merkez Zafran Mahallesi'nde bir mezarlık, geçtiğimiz gece kimliği belirlenemeyen şahısların hedefi haline geldi. Defineciler ellerindeki soba küreği ile mezarlığa girerek mezarları açıp define aradı. Define arayan şüpheliler daha sonra kazdıkları mezarları açık bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Tahrip edilen tarihi mezarlığı bir vatandaşın gördüğünü ifade eden Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız, "Bir vatandaşımız sabah mezarlığı sularken, tarihi mezarlığın kazıldığını görmüş. Bize haber verdiler. Biz de durumu güvenlik güçlerine bildirdik. Ölülerimizi bile rahat bırakmıyorlar. Bunu yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Son zamanlarda bu tür kaçak kazılar çoğaldı" dedi.

Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

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