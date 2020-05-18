Define arayan 3 kişiye suçüstü ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kaçak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kaçak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesi Namazgah Köyü Alimler Mahallesi Türbeyanı mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K. (62), F.K. (30) ve F.C.'yi (19) arazide define ararken suçüstü yakaladı. 3 kişi, gözaltına alınarak karakola götürülürken, define aramada kullandıkları aletlere el konuldu. Şüpheliler hakkında, izinsiz define aramaktan soruşturma başlatıldı. Ayrıca 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan para cezası kesildi.

Kaynak: DHA