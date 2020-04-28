Define ararken yakalanan 2 şüpheliye, 6 bin 300 lira ceza
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Define ararken yakalanan 2 şüpheliye, 6 bin 300 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sokağa çıkma yasağı uygulanan cumartesi günü dışarıya çıkıp, define ararken jandarmaya yakalanan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Define ararken yakalanan 2 şüpheliye, 6 bin 300 lira ceza
28.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:56

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, sokağa çıkma yasağı uygulanan cumartesi günü dışarıya çıkıp, define ararken jandarmaya yakalanan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, haklarında adli soruşturma da başlatılarak, gözaltına alındı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi günü Esence Mahallesi'nin Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda denetim yaptı. Ekipler, denetimler esnasında M.D. (38) ve N.E.'yi (42) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca ile define aramada kullanılan malzemeler ele geçirdi. M.D. ve N.E., yasağı ihlal ederek sokağa çıktıkları için 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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