Define ararken suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Define ararken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Define ararken suçüstü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi arazi içerisinde kazı yaparken suçüstü yakalandı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi arazi içerisinde kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahallesi Berat Cami civarında makilik alan içerisinde M.Ç. isimli şahıs, 1 adet define detektörü, 1 adet çapa, 1 adet eldiven, 1 adet define detektör cihazına bağlanan kulaklık ile yakalandı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke/obje, 10 litre derman marka etil alkol, 8 adet şişelenmiş el yapımı içki ele geçirildi. M.Ç. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

 Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

 Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihara teşebbüs etti

Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihara teşebbüs etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title