Define Ararken Mezarlıkları Tahrip Ettiler

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski bir yerleşim alanı olan bölge, definecilerin radarına girdi. Ellerine geçirdikleri araçlarla gördükleri her alanı kazan defineciler, bölgedeki mezarlıkları da tahrip edip kemikleri sağa sola attı. Arsa sahipleri, yapılan talana son verilmesi için yetkililere seslendi.

Ergani ilçesindeki eski bir yerleşim yeri olduğunu öğrenen define avcıları, yaklaşık bir ay önce çevrede çalışma başlattı. Kimsenin olmadığı saatlerde bölgeye giden kaçak defineciler, üzerinde işaret gördükleri taşların etrafını kazıp gömü aradı. Kaçak kazılarını bir adım öteye taşıyan defineciler, mezarlıkları da gözlerine kestirdi. Ellerine geçirdikleri kazma küreklerle mezarlıkları kazan defineciler, buldukları kemikleri sağa sola atıp kazılarına devam etti. Çevrede çok sayıda kırık küp ve kemik parçalarını gören arsa sahipleri, durumu yetkililere bildirdi. Definecilerin talana son vermelerini isteyen arsa sahipleri, yetkililere seslenerek güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

İş makinesi 50 metrelik çukuru, yerleşim yerindeki taşlarla kapatıyor

Öte yandan kaçak kazıların yanında bulunan ve iddiaya göre yol kenarında kaçak yol çalışması yapan iş makinesi de yaklaşık 50 metre derinlikteki çukuru, eski yerleşim yerinden aldığı taşlarla kapatmaya çalışıyor. Yapılan bu işlem de kaçak definecilerin ekmeğine yağ sürüyor. Çevredeki defineciler ile kaçak çalışmayı gören civar köy sakinleri de define bulunacağı ümidiyle, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelip beklemeye geçiyor.

Arsa sahibi, defineciler ve kaçak kazılardan şikayetçi

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan arazi sahibi Fesih Talay, kazı yapılan alanın, asırlardır tapulu arazileri olduğunu söyledi. Müteahhittin izinsiz olarak burada ocak açtığını belirten Talay, "Ocağı kapatma bahanesiyle bu tarihi eserleri tahrip ediyorlar. İnsan kemikleri, küpler, altınlar ne varsa alıp götürüyorlar. Eski yerleşim yerinde insan kemikleri ve küplere rastladık. Bütün mezarlıkları darmadağın etmişler. Bu çalışma, söylendiği gibi çukur kapatma amaçlı bir çalışma değil. Civar köylüleri her sabah buraya gelip bekliyorlar define bulacakları ümidiyle. Herkes burada bekliyor. Biz bunu tüm birimlere bildirdik, önlem alınmasını istiyoruz. Asırlardır burası bizim tapulu arazimiz, eski yerleşim yeri var. İzinsiz bir şekilde çukur kazıldı, bu bahaneyle altın arıyorlar. Tapumuz mevcuttur. Ev buluntuları bile var. Tarihi bir mekandır burası, ancak arkeologların çalışması sonucu bölgede ne olduğu ortaya çıkarılabilir" dedi. - DİYARBAKIR