Define ararken jandarmaya yakalandılar
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Define ararken jandarmaya yakalandılar

Konya'nın Çumra ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

17.12.2019 23:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:12
Define ararken jandarmaya yakalandılar

'nın ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi ekiplerince yakalandı.


Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çukurkavak Mahallesi Apabağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler M.Z. ve A.Z. isimli şahısları define aramak için kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının kararıyla serbest bırakılırken kazı malzemelerine el konuldu. - KONYA

Kaynak: İHA
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