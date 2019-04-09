Define Ararken Helenistik Dönem'e Ait Kalıntılar Buldular

İZMİR'in Tire ilçesinde, kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yerinde yapılan incelemede, Helenistik Dönem'e ait kalıntılar bulundu.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede define için kaçak kazı yapanlar olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin Derebaşı Mahallesi'ndeki arazide define aradıklarını tespit eden ekipler, dün gündüz saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan A.K., B.B. ve M.C. gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin kaçak kazı yerinde yaptıkları incelemede, Helenistik Dönem'e ait olduğu belirlenen kapı ve stel yuvası kalıntıları bulundu.

- İzmir

Kaynak: DHA