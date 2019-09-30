Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti

30.09.2019 23:29

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Mert ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Evliyalar tepesinde meydana geldi. Yunus Ergin ve arkadaşı Süha Enes Mert (22) daha önce belirledikleri yerde define aramak için kayalıkların bulunduğu yere gelerek kazı çalışmasına başladı. Kazı yaptıkları yerin bir anda çökmesi sonucu Yunus Ergin göçük altında kaldı. Arkadaşı Süha Enes Mert ise yara almadan kurtuldu. Süha Enes Mert durumu polise bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan gencin kurtarılması için AFAD ekibi çalışma başlattı. Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucunda göçük altından çıkarılan Yunus Ergin'in cansız bedenine ulaştı. Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha Enes Mert, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.