Define aramak için mağarada dinamit patlattı, hayatını kaybetti UŞAK'ın Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramak için dinamit patlatan Dursun Alcıl (61), patlama sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

UŞAK'ın Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramak için dinamit patlatan Dursun Alcıl (61), patlama sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Definecinin cansız bedenini AFAD ekipleri buldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Dursun Alcıl, iddiaya göre Akdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramaya gitti. Alcıl akşam olmasına rağmen eve dönmeyince, yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Alcıl'ın gitmiş olabileceği bölgede Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmasında Alcıl'ın cesedi kayalıkların alt kısmında bulundu.Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Alcıl'ın mağarada define aramak için dinamit kullandığı, patlama sırasında kayalıklardan düşerek öldüğü belirlendi. Alcıl'ın cansız bedeni otopsi için Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA