DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da define aramak için kazdığı yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda çöken taşın altında kalan Bayram Abay (54), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Abay, define aramak için boş bir arazide kazı yapmaya başladı. Abay, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazdığı çukurda çöken taşın altında kaldı. Durumu fark eden mahalle sakini Osman Taş, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abay, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle taşın altında kurtarılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, bölgede yaptığı incelemede ise yaklaşık 10 metre ileride bir define için kazılmış bir kuyuya rastladı.

Görgü tanığı Osman Taş,Ben komşuları çağırarak taş altında kalan kişiyi, itfaiye ile birlikte çıkardık. Buraya neden girmiş bilmiyoruz.dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.